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Прослушка звонков на заказ: во Львовской области будут судить полицейскую

Львовская область, Среда 02 сентября 2020 12:51
Прослушка звонков на заказ: во Львовской области будут судить полицейскую
Фото: ГБР (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Во Львовской области в суд направили обвинительный акт в отношении старшего инспектора сектора дознания одного из отделов полиции, которая организовывала прослушку звонков на заказ. В случае доказательства вины женщине грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 месяцев или ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

“Досудебным расследованием установлено, что правоохранительница незаконно собирала и передавала третьим лицам по их заказу конфиденциальную информацию в отношении граждан, а именно информацию об их телефонных звонках”, - отметили в ведомстве.

Следователь также подделывала протоколы допроса лиц, куда вносила номера телефонов, которые ее интересовали, и в дальнейшем подавала такие протоколы в суд с целью получения разрешения на доступ к конфиденциальной информации мобильных операторов. В дальнейшем, получив разрешение суда, она осуществляла доступ к конфиденциальной информации и передавала заказчикам.

Полицейская обвиняется по ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Напомним, подполковника СБУ будут судить за незаконное прослушивание граждан.

Также сообщалось, что Офис президента планирует на законодательном уровне приравнять публикацию разговоров чиновников до уголовного преступления.

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