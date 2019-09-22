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Прослушка в Трубы может навредить расследованию резонансных дел, - ГБР

Новости » Политика    22.09.2019 - 13:44
Прослушка в Трубы может навредить расследованию резонансных дел, - ГБР
Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

В ГБР отметили, что прослушка не навредит имиджу Трубы

Прослушка в кабинете руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубы может навредить расследованию ряда резонансных дел. Об этом сообщила пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова в эфире телеканала "112 Украина".

Как объяснила пресс-секретарь ведомства, прослушка может навредить статусу досудебного расследования некоторых дел, ведь в кабинете Трубы проходят совещания, на которых озвучивают информацию относительно расследований.

"В кабинете директора проходят совещания в том числе с руководителями следственных управлений, со следователями, которые проводят досудебное расследование и докладывают о состоянии расследования уголовных производств, озвучивая иногда и информацию, которая является тайной досудебного расследования", - рассказала Иванова.

Она подчеркнула, что прослушка не сможет навредить имиджу руководителя ГБР, потому что в кабинете Трубы обсуждаются исключительно рабочие вопросы.

Напомним, 21 сентября источник РБК-Украина в правоохранительных органах сообщил, что в кабинете руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубы обнаружили прослушку. После обнаружения прослушки в бюро прибыли сотрудники полиции и начали обыски.

Позже в своем Telegram-канале Труба подтвердил информацию о выявлении средств прослушивания в своем кабинете. Труба рассказал, что прослушка была вмонтирована в вентиляцию в его рабочем кабинете.

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