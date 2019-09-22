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Прослушка в Труби може нашкодити розслідуванню резонансних справ, - ДБР

Новини » Політика    22.09.2019 - 13:44
Прослушка в Труби може нашкодити розслідуванню резонансних справ, - ДБР
Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

У ДБР наголосили, що прослушка не нашкодить іміджу Труби

Прослушка в кабінеті очільника Державного бюро розслідувань Романа Труби може нашкодити розслідуванню деяких резонансних справ. Про це повідомила речниця бюро Анжеліка Іванова в ефірі телеканалу "112 Україна".

Як пояснила речниця відомства, прослушка може зашкодити статусу досудового розслідування деяких справ, адже у кабінеті Труби проходять наради, на яких озвучують інформацію щодо розслідувань.

"У кабінеті директора відбуваються наради в тому числі з керівниками слідчих управлінь, із слідчими, які проводять досудове розслідування і доповідають щодо стану розслідування кримінальних проваджень, озвучуючи іноді й інформацію, яка є таємницею досудового розслідування", - розповіла Іванова.

Вона наголосила, що прослушка не зможе нашкодити іміджу керівника ДБР, тому що в кабінеті Труби обговорюються виключно робочі питання.

Нагадаємо, 21 вересня джерело РБК-Україна в правоохоронних органах повідомило, що в кабінеті керівника Державного бюро розслідувань Романа Труби виявили прослушку. Після виявлення прослушки в бюро прибули співробітники поліції та почали обшуки.

Пізніше в своєму Telegram-каналі Труба підтвердив інформацію про виявлення засобів прослуховування у своєму кабінеті. Труба розповів, що прослушка була вмонтована у вентиляцію в його робочому кабінеті.

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