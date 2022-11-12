Просив ще зброї? Путін поговорив з президентом Ірану про "нарощення співпраці"

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС , про це заявили у прес-службі Кремля.

"Обговорено низку актуальних питань двостороннього порядку денного з акцентом на подальше нарощування взаємодії у політичній та торговельно-економічній сферах, включаючи транспортно-логістичну сферу. Доведено, що контакти між відповідними російськими та іранськими відомствами будуть активізовані", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що Росія домовилася з Іраном про постачання ударних безпілотників і балістичних ракет дальністю 300 і 700 км.

Також ми писали, що 5 листопада міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян вперше визнав передачу Росії безпілотників , але нібито до початку повномасштабної війни та в обмеженій кількості.

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