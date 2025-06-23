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Просив 1000 доларів за кожен дозвіл: суд арештував мера одного з міст Житомирщини

Понеділок 23 червня 2025 18:20
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Просив 1000 доларів за кожен дозвіл: суд арештував мера одного з міст Житомирщини Ілюстративне фото: суд арештував мера одного з міст Житомирщини (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Мера Бердичева Сергія Орлюка підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря. Суд узяв його під варту з можливістю внесення застави

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на департамент стратегічних розслідувань Нацполіції та Житомирську обласну прокуратуру.

За даними досудового розслідування, з липня 2024 року один із підприємців вів переговори з міським головою щодо розміщення тимчасових торговельних споруд на території громади.

Під час кількох зустрічей посадовець натякнув підприємцю на "гонорар" за вирішення питання на його користь, пояснюючи це нібито високою конкуренцією в цій сфері. Розуміючи протиправність вимог, підприємець звернувся до правоохоронців.

У травні 2025 року чиновник озвучив конкретну суму - 1000 доларів США за кожен дозвіл на встановлення тимчасової споруди.

Згодом мер ініціював розгляд заявки та просував інтереси підприємця під час засідань робочої групи й виконкому, а також особисто підписав рішення про погодження місць для зупинкових комплексів.

Суд уже обрав міському голові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 240 000 гривень застави.

Сергій Орлюк

Сергій Орлюк народився 30 грудня 1970 року в Бердичеві. Закінчив Тульчинський ветеринарний технікум, Київський національний аграрний університет і Білоцерківський аграрний інститут.

До обрання міським головою у 2020 році тривалий час вів приватну ветеринарну практику та керував власною клінікою "Айболить".

Раніше ми писали про те, що у Бердичеві правоохоронці просто посеред вулиці затримали мера Сергія Орлюка. Його можуть підозрювати в хабарництві.

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