Поліція посеред вулиці затримала мера Бердичева: що відомо

У Бердичеві правоохоронці просто посеред вулиці затримали мера Сергія Орлюка. Його можуть підозрювати в хабарництві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Житомир.Info".

Як пише видання, відео із затриманням Орлюка оприлюднили в мережі. Фото: затримання мера Бердичева (rio-berdychiv.info) Журналісти з посиланням на джерела стверджують, що затримання проводили представники управління стратегічних розслідувань МВС. За непідтвердженими даними, Орлюка могли затримати за вимагання хабара у місцевого підприємця. Офіційної інформації від правоохоронців поки що немає. Сергій Орлюк Сергій Орлюк народився 30 грудня 1970 року в Бердичеві. Здобув ветеринарну освіту в Тульчинському технікумі, потім закінчив Київський національний аграрний університет і Білоцерківський аграрний інститут. До обрання мером багато років керував власною ветеринарною клінікою "Айболить" і займався приватною практикою. Міським головою Бердичева він став 2020 року.