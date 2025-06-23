Просил 1000 долларов за каждое разрешение: суд арестовал мэра одного из городов Житомирщины

Мэра Бердичева Сергея Орлюка подозревают в вымогательстве и получении взятки. Суд взял его под стражу с возможностью внесения залога

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции и Житомирскую областную прокуратуру.

По данным досудебного расследования, с июля 2024 года один из предпринимателей вел переговоры с городским головой по размещению временных торговых сооружений на территории общины.

Во время нескольких встреч чиновник намекнул предпринимателю на "гонорар" за решение вопроса в его пользу, объясняя это якобы высокой конкуренцией в этой сфере. Понимая противоправность требований, предприниматель обратился к правоохранителям.

В мае 2025 года чиновник озвучил конкретную сумму - 1000 долларов США за каждое разрешение на установку временного сооружения.

Впоследствии мэр инициировал рассмотрение заявки и продвигал интересы предпринимателя во время заседаний рабочей группы и исполкома, а также лично подписал решение о согласовании мест для остановочных комплексов.

Суд уже избрал городскому голове меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 240 000 гривен залога.

Сергей Орлюк

Сергей Орлюк родился 30 декабря 1970 года в Бердичеве. Окончил Тульчинский ветеринарный техникум, Киевский национальный аграрный университет и Белоцерковский аграрный институт.

До избрания городским головой в 2020 году длительное время вел частную ветеринарную практику и руководил собственной клиникой "Айболит".