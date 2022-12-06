Проситься на обмін у Росію. Брат Царьова отримав 5 років в'язниці

"Співробітники СБУ затримали його у травні цього року під час спецоперації у Дніпрі. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому покарання до 5 років позбавлення волі. Тепер засуджений просить включити його до списків обміну на українців, які перебувають в полоні рашистів", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, він виконував завдання російських спецслужб щодо дестабілізації суспільно-політичної обстановки в області.

"Для цього здійснював підготовку серії вибухів на стратегічно важливих об’єктах транспортної і критичної інфраструктури. За це окупанти обіцяли йому"крісло" голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації у разі захоплення регіону", - додали в СБУ.

Втім, співробітники Служби безпеки своєчасно викрили зловмисника та затримали. Під час обшуків правоохоронці виявили у спеціально обладнаному схроні зброю та боєприпаси, тротилові шашки для вчинення терактів, банківські картки та паспорти громадянина РФ. Суд визнав фігуранта винним за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.