Просится на обмен в Россию. Брат Царева получил 5 лет тюрьмы

"Сотрудники СБУ задержали его в мае этого года во время спецоперации в Днепре. Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ему наказание до 5 лет лишения свободы. Теперь осужденный просит включить его в списки обмена на находящихся в плену рашистов украинцев", - говорится в сообщении.

По данным следствия, он выполнял задачи российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической обстановки в области.

"Для этого осуществлял подготовку серии взрывов на стратегически важных объектах транспортной и критической инфраструктуры. За это оккупанты обещали ему "кресло" главы Днепропетровской областной государственной администрации в случае захвата региона", - добавили в СБУ.

Впрочем, сотрудники Службы безопасности своевременно уличили злоумышленника и задержали. Во время обысков правоохранители обнаружили в специально оборудованном тайнике оружие и боеприпасы, тротиловые шашки для совершения терактов, банковские карты и паспорта гражданина РФ. Суд признал фигуранта виновным по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.