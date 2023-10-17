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Проситиме зброю? Путін прибув до Китаю

Фото: Президент Росії Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент Росії Володимир Путін прибув до Китаю. Він братиме участь у форумі "Один пояс – один шлях".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські джерела.

Головною темою форуму стало "Високоякісне будівництво "Одного поясу, одного шляху", спільне досягнення загального розвитку та процвітання".

Відомо, що сьогодні у рамках форуму пройде підприємницька конференція та вітальна вечеря. У середу відбудеться офіційна церемонія відкриття форуму, на якій із промовою виступить Сі Цзіньпін. Також пройде низка форумів на високому рівні та тематичних форумів.

У понеділок Центральне телебачення Китаю повідомляло, що для участі у форумі до Пекіна вже прибули президент Сербії Олександр Вучич, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Програма форуму

У президента РФ заплановані зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном, президентом В'єтнаму Во Ван Тхіонгом, прем'єром Королівства Таїланд Сеттхою Тхавісіном, президентом Монголії Ухнаагійн Хурелсухом і президентом Лаоської Народно-Демократичної республіки Тхонліном Сісулітом.

Основні заходи форуму відбудуться завтра, 18 жовтня, у Будинку народних зборів на площі Тяньаньмень. Російський президент візьме участь у церемонії відкриття форуму. На середу також заплановано російсько-китайські переговори.

Раніше ми повідомляли, що Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів переговори з Путіним. Президент Росії прославився скандальними висловлюваннями, щодо Ізраїлю.

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