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Просить "відпустку". "Керівництво" Запорізької АЕС намагається втекти зі станції

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Вівторок 02 травня 2023 18:11
Просить "відпустку". "Керівництво" Запорізької АЕС намагається втекти зі станції Фото: "керівництво" Запорізької АЕС намагається втекти зі станції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Псевдокерівники Запорізької АЕС хочуть масово піти у "відпустку". Вони бояться контрнаступу українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом" у Telegram.

За інформацією компанії, спроби так званого "керівництва" ЗАЕС втекти зі станції не завершуються успіхом, оскільки через критичну нестачу персоналу їм не дозволяють йти у "відпустку".

Але, при цьому, головний колаборант станції Юрій Черничук з 1 травня вже виїхав з Енергодару до Криму, додають в "Енергоатомі".

"Зрадники підшукують собі шляхи для евакуації, адже розуміють, що ЗСУ вже близько, тому часу на втечу залишилося зовсім небагато. Звідси й гарячка", - пояснюють в "Енергоатомі".

Колаборанти також хочуть знайти собі заміну та намагаються змусити атомників ЗАЕС, щоб вони погодилися виконувати їхні обов'язки.

"Ще раз закликаємо мужніх працівників Запорізької станції і далі не підписувати жодних контрактів з ворогом, щоб не стати прямою допомогою агресора і не руйнувати власне майбутнє", - зазначають у компанії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни готуються до можливої майбутньої евакуації з тимчасово окупованих територій Запорізької області.

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