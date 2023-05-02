ua ru
Вт, 02 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Просит "отпуск". "Руководство" Запорожской АЭС пытается сбежать со станции

Новина українською →
Вторник 02 мая 2023 18:11
Просит "отпуск". "Руководство" Запорожской АЭС пытается сбежать со станции Фото: "руководство" Запорожской АЭС пытается сбежать со станции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Псевдоуправляющие Запорожской АЭС хотят массово уйти в "отпуск". Они боятся контрнаступления украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом" в Telegram.

По информации компании, попытки так называемого "руководства" ЗАЭС сбежать со станции не завершаются успехом, поскольку из-за критической нехватки персонала им не разрешают уходить в "отпуск".

Но, при этом, главный коллаборант станции Юрий Черничук с 1 мая уже выехал из Энергодара в Крым, добавляют в "Энергоатоме".

"Предатели подыскивают себе пути для эвакуации, ведь понимают, что ВСУ уже близко, так что времени на бегство осталось совсем немного. Отсюда и горячка", - объясняют в "Энергоатоме".

Коллаборанты также хотят найти себе замену и пытаются принудить атомников ЗАЭС, чтобы они согласились исполнять их обязанности.

"Еще раз призываем мужественных работников Запорожской станции и дальше не подписывать никаких контрактов с врагом, чтобы не стать прямыми пособиями агрессора и не разрушать собственное будущее", - отмечают в компании.

Напомним, ранее стало известно, что россияне готовятся к возможной будущей эвакуации с временно оккупированных территорий Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС Запорожская область Война России против Украины
NEWS
В Украине на 90 дней продлили мобилизацию и военное положение
В Украине на 90 дней продлили мобилизацию и военное положение
DAILY
Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию