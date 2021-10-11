Просит пересмотреть миграционную политику: Греция ужесточает границу с Турцией

В течение следующих нескольких месяцев, к пограничным силам Греции присоединятся еще 25 офицеров. Их общее количество составит 1750 человек.

Около 800 сотрудников пограничной службы будут наняты для работы в аэропортах и регионах, близко расположенных к турецкой границе.

Как отмечают власти, соответствующее решение связано с захватом власти в Афганистане "Талибаном".

Министр по вопросам миграции Греции Нотис Митарачи отметил, что все больше стран ЕС требуют от Союза усиления мер для сдерживания нелегальной миграции.

"Европа не граничит с воюющими странами. И большинство прибывших людей не подвергаются риску в последней транзитной стране, поэтому важно пересмотреть то, как работает миграционная политика и как работает пограничная безопасность", - отметил Митарачи.