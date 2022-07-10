Мы не просим воевать за себя. Подоляк ответил Бербок и назвал нужды Украины

Для того чтобы украинцы продолжали отстаивать весь свободный мир, ВСУ нужны системы ПРО/ПВО, которые позволят защитить людей от ракетного террора России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.