Просідання ґрунту біля "Деміївської": в КМДА розповіли, чи є ризики руйнувань

Як зазначив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, наразі загрози для руйнування споруд через просідання ґрунту немає.

Він також зауважив, що поблизу станції метро "Деміївська" розташовано лише тимчасові споруди. Вони будуть демонтовані для проведення необхідних робіт.

Також відомом, що результати геологічного дослідження будуть готові протягом двох тижнів. Після цього спеціалісти оцінять проблему просадки ґрунту. Також результати покажуть ситуацію біля самого тунелю - внизу під землею.

Обмеження руху на "синій" гілці метро

8 грудня рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року.

Транспортний експерт Олександр Гречко для РБК-Україна вже оцінив, як позначиться часткове закриття метро в Києві.

Столична влада розповіла, що через ремонт на "синій" гілці метро, курсуватиме наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій.

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