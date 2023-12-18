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Просадка почвы возле "Демеевской": в КГГА рассказали, есть ли риски разрушений

Фото: в КГГА рассказали, есть ли риски разрушений из-за аварии в киевском метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Рабочие пробурили буровые скважины и проводят геологические исследования над тоннелем станции метро Демеевская в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Как отметил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, сейчас угрозы для разрушения сооружений из-за проседания грунта нет.

Он также отметил, что вблизи станции метро "Демеевская" расположены только временные сооружения. Они будут демонтированы для проведения необходимых работ.

Также известно, что результаты геологического исследования будут готовы в течение двух недель. После этого специалисты оценят проблему просадки почвы. Также результаты покажут ситуацию у самого тоннеля – внизу под землей.

Ограничение движения на "синей" ветке метро

8 декабря движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" в Киеве было закрыто на время ремонта перегонного тоннеля. Ограничения продлятся в течение полугода.

Транспортный эксперт Александр Гречко для РБК-Украина уже оценил, как скажется частичное закрытие метро в Киеве.

Столичные власти рассказали, что из-за ремонта на "синей" ветке метро, будет курсировать наземный транспорт, что будет дублировать маршруты закрытых станций.

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метроКиев