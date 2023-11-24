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"Прошу не бути в шоці". Зеленський не чекає на виклики після виборів у Нідерландах

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Результати виборів у Нідерландах, на яких перемогла ультраправа "Партія свободи", не створять викликів для України найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на спільній пресконференції з латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом.

"Що стосується Нідерландів, прошу вас не бути в шоці. Ми, мені здається, у хороших відносинах. І сьогодні статус наших відносин також триває і він підтримується прем'єр-міністром (Марком Рютте - ред.). Я впевнений у Рютте і я думаю, що найближчим часом викликів не буде", - наголосив глава української держави.

Вибори у Нідерландах

Нагадаємо, у Нідерландах відбулися парламентські вибори. За їхніми підсумками найбільшу кількість місць у парламенті здобула ультраправа "Партія свободи".

Вона виступає проти міграції та хоче припинити надавати Україні військову допомогу.

Експерт Володимир Фесенко у коментарі РБК-Україна розповів, що на тлі таких результатів виборів під загрозою може опинитися передача Україні F-16 від Нідерландів.

Також він зазначав, що "Партія свободи" виступає проти розширення Євросоюзу, що є проблемою для України.

Більш детально про вибори в Нідерландах можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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