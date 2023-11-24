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"Прошу не быть в шоке". Зеленский не ожидает вызовов после выборов в Нидерландах

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Результаты выборов в Нидерландах, на которых победила ультраправая "Партия свободы", не создадут вызовов для Украины в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом.

"Что касается Нидерландов, прошу вас не быть в шоке. Мы, мне кажется, в хороших находимся отношениях. И сегодня статус наших отношений также продолжается и он поддерживается премьер-министром (Марком Рютте - ред.). Я уверен в Рютте и я думаю, что в ближайшее время вызовов не будет", - отметил глава украинского государства. 

Выборы в Нидерландах

Напомним, в Нидерландах прошли парламентские выборы. По их итогам наибольшее количество мест в парламенте получила ультраправая "Партия свободы". 

Она выступает против миграции и хочет прекратить предоставлять Украине военную помощь. 

Эксперт Владимир Фесенко в комментарии РБК-Украина рассказал, что на фоне таких результатов выборов под угрозой может оказаться передача Украине F-16 от Нидерландов. 

Также он отмечал, что "Партия свободы" выступает против расширения Евросоюза, что является проблемой для Украины. 

Более детально о выборах в Нидерландах можете узнать в материале РБК-Украина

 

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