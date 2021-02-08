За прошлый год "Харьковгоргаз" присоединил к газовым сетям 208 новых объектов

За 2020 год к газораспределительным сетях Харькова присоединилось 208 новых объектов. Из них 183 - это многоэтажные дома и частные домохозяйства, 25 - промышленных клиентов. В 92 случаях осуществлено стандартное присоединение и в 116-ти – нестандартное.

В 2020 году специалисты Клиентского пространства 104.ua заключили 238 договоров на присоединение к системе газоснабжения с последующей выдачей технических условий. Процедура присоединения доступна всем жителям города. В центрах "104 Клиентское пространство" специалисты по работе с клиентами, которые принимают заявления и занимаются оформлением документов на получение данной услуги.

"Для того, чтобы подключиться к газовым сетям, необходимо записаться на прием в центры "104 Клиентское пространство" по адресу ул. Архитектора Алешина, 5 или вул. Гимназическая Набережная, 18а. На месте клиент оформляет заявку на выполнение работ, заполняет опросный лист и заключает договор. Далее за выполнением работ следит менеджер, который обо всем информирует заказчика непосредственно к вводу объекта газоснабжения в эксплуатацию с последующим пуском газа", - разъясняет начальник отдела инжиниринга АО "Харьковгоргаз" Сергей Журавель.

В пресс-службе напомнили, что подключение к системе газоснабжения регламентируется правилами Кодекса ГРМ. Если в документации нет замечаний, в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления заказчик получает от газораспределительной компании проекты договоров, технических условий и соответствующие счета. Работы по стандартному присоединению объекта или земельного участка в соответствии с законодательством исполняются в течение трех месяцев.