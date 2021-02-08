RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

За минулий рік "Харківміськгаз" приєднав до газових мереж 208 нових об’єктів

Автор: Марія Тарариєва

За 2020 рік до газорозподільних мереж Харкова приєдналося 208 нових об'єктів. З них 183 - це багатоповерхові будинки та приватні домогосподарства, 25 - промислових клієнтів. В 92 випадках здійснене стандартне приєднання та в 116-ти – нестандартне.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Популярні новини
У 2020 році "Миколаївгаз" обстежив майже 9 тисяч км газопроводів 11 січня 2021
Маріс Куніцкіс: ринок ВДЕ потребує чіткої стратегії від держави 03 лютого 2021
Підвищення тарифу на передачу електроенергії стане для промисловців критичним, - "Укрметалургпром" 22 січня 2021
Кабмін надасть субсидії українцям, що використовують електроенергію для опалення 13 січня 2021
ТЕС ДТЕК відпрацювали понад плану, покривши всі збої в роботі енергосистеми 7 лютого 08 лютого 2021
Ціну на газ знизяться вже сьогодні. Шмигаль збирає позачерговий Кабмін 18 січня 2021
Назад у 90-ті: як державний монополіст збагатив фіктивну фірму на 2 мільярди 19 січня 2021
Натиснули на газ. Навіщо Кабмін знижує тарифи і чим це загрожує 18 січня 2021
"Центренерго" залишило країну без вугілля і змусило просити допомоги у Путіна, - нардеп 20 січня 2021
Філатов про знижки на електроенергію: Коломойському можна, а містам - ні 28 січня 2021

У 2020 році фахівці Клієнтського простору 104.ua уклали 238 договорів на приєднання до системи газопостачання з подальшою видачею технічних умов. Процедура приєднання доступна всім жителям міста. У центрах "104 Клієнтський простір" є фахівці по роботі з клієнтами, які приймають заяви і займаються оформленням документів на отримання даної послуги.

"Для того, щоб підключитися до газових мереж, необхідно записатися на прийом до центрів "104 Клієнтський простір" за адресами просп. Архітектора Альошина, 5 або вул. Гімназійна Набережна, 18а. На місці клієнт оформляє заявку на виконання робіт, заповнює опитувальний лист та укладає договір. Далі за виконанням робіт стежить менеджер, який про все інформує замовника безпосередньо до введення об'єкту газопостачання в єксплуатацію з подальшим пуском газу", - роз'яснює начальник відділу інжинірингу АТ "Харківміськгаз" Сергій Журавель.

У прес-службі нагадали, що підключення до системи газопостачання регламентується правилами Кодексу ГРМ. Якщо в документації немає зауважень, протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви замовник отримує від газорозподільної компанії проекти договорів, технічних умов та відповідні рахунки. Роботи по стандартному приєднанню об'єкта або земельної ділянки відповідно до законодавства виконуються протягом трьох місяців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Харківгаз
Читайте також
Понад 167 тисяч споживачів "Рівнегазу" користуються онлайн-сервісами компанії
"Миколаївгаз": більше 23 тисяч споживачів оцінили зручність Viber-бота
Прогноз погоди