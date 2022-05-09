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За прошлый год экспорт украинских товаров в Канаду вырос в 11 раз, - Свириденко

Фото: Юлия Свириденко (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

В 2021 году товарооборот между Украиной и Канадой вырос более чем на 70% и составил 420,7 млн долларов, при этом доля украинского экспорта в этих объемах увеличилась в 11 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьер-министра-министра экономики Юлию Свириденко в Facebook.

"Накануне широкомасштабной агрессии мы с Мэри (министром международной торговли, продвижения экспорта, малого бизнеса и экономического развития Канады Мэри Энджи, - ред.) провели инаугурационную встречу по расширению двустороннего соглашения о свободной торговле на услуги и инвестиции. Сегодня решили, что война не должна стать помехой, и мы возвращаемся к работе над соглашением и планируем завершить эту работу в течение ближайших недель", - рассказала министр.

Среди прочего, с Мэри Энджи были обсуждены формы поддержки Канадой Украины на текущем этапе, а также участие канадского бизнеса в послевоенном восстановлении украинской экономики.

"В частности, коснулись вопросов возвращения международных инвесторов, которые были вынуждены покинуть Украину с началом войны или же значительно свернули производство", - добавила Свириденко.

Первый шаг в направлении либерализации торговли между обеими странами уже был сделан во время визита в Киев премьер-министра Канады Джастина Трюдо, когда было объявлено об отмене всех пошлин для украинского экспорта сроком на 12 месяцев.

"Надеемся, что канадские инвестиции помогут не просто отстроить разрушенную инфраструктуру и экономику нашего государства, но и станут основой новой Украины - сильной, устойчивой и независимой", - отметила Свириденко.

Напомним, ранее Юлия Свириденко сообщила, что вынужденным переселенцам, а также лицам, которые находятся в зоне боевых действий с войсками государства-террориста России, предоставят статус безработных и они смогут получать пособие по безработице.

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КанадаЮлия Свириденко