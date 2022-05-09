За минулий рік експорт українських товарів до Канади зріс в 11 разів, - Свириденко

"Напередодні широкомасштабної агресії ми з Мері (міністром міжнародної торгівлі, просування експорту, малого бізнесу та економічного розвитку Канади Мері Енджі, - ред.) провели інавгураційну зустріч щодо розширення двосторонньої угоди про вільну торгівлю на послуги та інвестиції. Сьогодні вирішили, що війна не має стати на заваді, і ми повертаємося до роботи над угодою і плануємо завершити цю роботу протягом найближчих тижнів", - розповіла міністр.

Серед іншого, з Мері Енджі були обговорені форми підтримки Канадою України на поточному етапі, а також участь канадського бізнесу у повоєнному відновленні української економіки.

"Зокрема, торкнулися питань повернення міжнародних інвесторів, що були змушені залишити Україну з початком війни або ж значно згорнули виробництво", - додала Свириденко.

Перший крок у напрямку лібералізації торгівлі між обома країнами вже було зроблено під час візиту до Києва прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, коли було оголошено про скасування усіх мит для українського експорту терміном на 12 місяців.

"Сподіваємося, що канадські інвестиції допоможуть не просто відбудувати зруйновану інфраструктуру та економіку нашої держави, а й стануть основою нової України - сильної, стійкої та незалежної", - зазначила Свириденко.

Нагадаємо, раніше Юлія Свириденко повідомила, що вимушеним переселенцям, а також особам, які перебувають у зоні бойових дій з військами держави-терориста Росії, нададуть статус безробітних і вони матимуть змогу отримувати допомогу по безробіттю.