На прошлой неделе подразделения ГСЧС ликвидировали 863 пожара

С начала недели зарегистрировано более тысячи чрезвычайных событий

В период с 19 по 25 марта подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) спасли 58 человек и ликвидировали 863 пожара. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 113 чрезвычайных событий, на которые обеспечено реагирование подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасено 58 человек", - говорится в сообщении.

В частности, ликвидировано 863 пожара, спасено на пожарах 34 человека и не допущено уничтожение огнем 409 зданий и 44 ед. техники. На пожарах погибло 62 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 208 тыс. гривен.

Кроме этого, в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 82 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 768 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибло 7 человек.

Напомним, по состоянию на 26 марта с начала года на водоемах Украины погиб 101 человек.