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Минулого тижня підрозділи ДСНС України ліквідували 863 пожежі

НовиниНадзвичайні події    27.03.2018 - 22:15
Фото: пожежа (cv.dsns.gov.ua)
Фото: пожежа (cv.dsns.gov.ua)

Від початку тижня зареєстровано понад тисячу надзвичайних подій

У період з 19 по 25 березня підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)  врятували 58 осіб та ліквідували 863 пожежі. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

"Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 113 надзвичайних подій, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 58 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ліквідовано 863 пожежі, врятовано на пожежах 34 особи та не допущено знищення вогнем 409 будівель і 44 од. техніки. На пожежах загинуло 62 особи, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн. 208 тис. гривень.

Крім цього, впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 82 виїзди, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 768 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 7 осіб.

Нагадаємо, станом на 26 березня з початку року на водоймах України загинула 101 людина.

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Теги публікації: загиблі, пожежа, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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