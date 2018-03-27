Минулого тижня підрозділи ДСНС України ліквідували 863 пожежі

Від початку тижня зареєстровано понад тисячу надзвичайних подій

У період з 19 по 25 березня підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) врятували 58 осіб та ліквідували 863 пожежі. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

"Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 113 надзвичайних подій, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 58 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ліквідовано 863 пожежі, врятовано на пожежах 34 особи та не допущено знищення вогнем 409 будівель і 44 од. техніки. На пожежах загинуло 62 особи, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн. 208 тис. гривень.

Крім цього, впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 82 виїзди, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 768 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 7 осіб.

Нагадаємо, станом на 26 березня з початку року на водоймах України загинула 101 людина.