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С начала года на водоемах Украины погиб 101 человек

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 23:01
Фото: спасательная операция на воде (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Фото: спасательная операция на воде (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В частности, за март погибли 25 человек

С начала года на водоемах Украины погиб 101 человек, в том числе 6 детей. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, за март погибли 25 человек.

24 марта в Кропивницком из реки Ингул изъяли тело погибшего мужчины 1955 года рождения.

25 марта в Николаевской области во время перехода реки Арбузинка под лед провалились отец и сын. Младший мужчина смог самостоятельно выбраться из воды и пытался помочь своему отцу. С помощью местных жителей мужчину удалось вытащить, однако он пробыл в ледяной воде слишком долго и медикам не удалось его спасти.

"Вытаскивали бесстрашных рыбаков из-подо льда за прошедшие сутки также на в Хмельницкой, Ровенской и в Тернопольской областях", - отмечают в ГСЧС.

В Кировоградской области до сих пор продолжаются поиски мужчины 1952 года рождения, который 21 марта ушел рыбачить с лодки на реке Южный Буг в районе г. Гайворона и не вернулся.

Спасатели в очередной раз предупреждают, что пренебрежение правилами безопасности во время пребывания на льду может стать причиной трагических последствий, особенно в период потепления. Лед в это время является слишком хрупким и крайне опасным.

Напомним, 15 января в Черкассах двое подростков провалились под лед на Днепре, один из них погиб.

Синоптики предупреждают об ослаблении ледостава на реках Украины На водоемах Украины начинается ледоход, - ГСЧС
Теги публикации: ГСЧС, водоемы, гибель, лед  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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