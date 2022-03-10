Как прошли четырнадцатые сутки войны: оперативная обстановка

ВСУ и силы терробороны сдерживают по всем направлениям наступательную операцию войск РФ, дают врагу отпор.

"На некоторых из них оккупационные войска потеряли боеспособность и вводят в операцию резервы. Для наращивания боевых способностей враг осуществляет перемещение к границам Украины соединений и воинских частей по другим стратегическим направлениям", - рассказали в Генштабе.

Оккупанты не отказываются от планов оцепления Киева, продолжая наступательную операцию с Полесского и Сиверского направлений.

На Слобожанском направлении противник наступает на н.п. Изюм, Петровское, Грушуваха, а также на Сумы и Ахтырку.

Вражеская наступательная операция продолжается также на Донецком и Таврическом направлениях.

Противник наращивает группировку войск на Николаевском направлении.

В Черноморской и Азовской операционных зонах оккупанты продолжают изолировать район боевых действий. Корабельные группировки ВМФ ВС РФ находятся в районах мыса Тарханкут и озера Донузлав.

Также отмечается, что Беларусь оказывает поддержку оккупанту в обеспечении поставок горюче-смазочных материалов, использовании железнодорожной инфраструктуры и аэродромной сети.

Сохраняется возможность проведения диверсий на военных объектах и ​​объектах гражданской инфраструктуры.