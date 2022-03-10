Как прошли четырнадцатые сутки войны: оперативная обстановка
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте и об оперативной обстановке на окончание 14-х суток российско-украинской войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
ВСУ и силы терробороны сдерживают по всем направлениям наступательную операцию войск РФ, дают врагу отпор.
"На некоторых из них оккупационные войска потеряли боеспособность и вводят в операцию резервы. Для наращивания боевых способностей враг осуществляет перемещение к границам Украины соединений и воинских частей по другим стратегическим направлениям", - рассказали в Генштабе.
Оккупанты не отказываются от планов оцепления Киева, продолжая наступательную операцию с Полесского и Сиверского направлений.
На Слобожанском направлении противник наступает на н.п. Изюм, Петровское, Грушуваха, а также на Сумы и Ахтырку.
Вражеская наступательная операция продолжается также на Донецком и Таврическом направлениях.
Противник наращивает группировку войск на Николаевском направлении.
В Черноморской и Азовской операционных зонах оккупанты продолжают изолировать район боевых действий. Корабельные группировки ВМФ ВС РФ находятся в районах мыса Тарханкут и озера Донузлав.
Также отмечается, что Беларусь оказывает поддержку оккупанту в обеспечении поставок горюче-смазочных материалов, использовании железнодорожной инфраструктуры и аэродромной сети.
Сохраняется возможность проведения диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры.
Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.