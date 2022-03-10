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Як минула чотирнадцята доба війни: оперативна обстановка

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Четвер 10 березня 2022 00:56
Як минула чотирнадцята доба війни: оперативна обстановка Фото: український військовий (mil.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті та про оперативну обстановку на закінчення 14-х діб російсько-української війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

ЗСУ та сили терроборони стримують по всіх напрямках наступальну операцію військ РФ, дають ворогові відсіч.

"На деяких з них окупаційні війська втратили боєздатність та вводять в операцію резерви. Для нарощування бойових спроможностей ворог здійснює переміщення до кордонів України з'єднань та військових частин з інших стратегічних напрямків", - розповіли в Генштабі.

Окупанти не відмовляються від планів оточення Києва, продовжуючи наступальну операцію з Поліського та Сіверського напрямків.

На Слобожанському напрямку противник наступає на н.п. Ізюм, Петрівське, Грушуваха, а також на Суми та Охтирку.

Ворожа наступальна операція триває також на Донецькому та Таврійському напрямках.

Противник нарощує угруповання військ на Миколаївському напрямку.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах окупанти продовжують ізолювати район бойових дій. Корабельні угруповання ВМФ ЗС РФ знаходяться в районах мису Тарханкут і озера Донузлав.

Також зазначається, що Білорусь надає підтримку окупанту в забезпеченні постачання паливно-мастильних матеріалів, використання залізничної інфраструктури та аеродромної мережі.

Зберігається можливість проведення диверсій на військових об'єктах та об'єктах цивільної інфраструктури.

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