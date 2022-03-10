Як минула чотирнадцята доба війни: оперативна обстановка
У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті та про оперативну обстановку на закінчення 14-х діб російсько-української війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
ЗСУ та сили терроборони стримують по всіх напрямках наступальну операцію військ РФ, дають ворогові відсіч.
"На деяких з них окупаційні війська втратили боєздатність та вводять в операцію резерви. Для нарощування бойових спроможностей ворог здійснює переміщення до кордонів України з'єднань та військових частин з інших стратегічних напрямків", - розповіли в Генштабі.
Окупанти не відмовляються від планів оточення Києва, продовжуючи наступальну операцію з Поліського та Сіверського напрямків.
На Слобожанському напрямку противник наступає на н.п. Ізюм, Петрівське, Грушуваха, а також на Суми та Охтирку.
Ворожа наступальна операція триває також на Донецькому та Таврійському напрямках.
Противник нарощує угруповання військ на Миколаївському напрямку.
У Чорноморській та Азовській операційних зонах окупанти продовжують ізолювати район бойових дій. Корабельні угруповання ВМФ ЗС РФ знаходяться в районах мису Тарханкут і озера Донузлав.
Також зазначається, що Білорусь надає підтримку окупанту в забезпеченні постачання паливно-мастильних матеріалів, використання залізничної інфраструктури та аеродромної мережі.
Зберігається можливість проведення диверсій на військових об'єктах та об'єктах цивільної інфраструктури.
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