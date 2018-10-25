"Прошел ад войны и плен в Донецке": волонтеры просят средства на лечение героя АТО

Фото: Алексей Кодьман (пресс-служба ОО "Єдність та допомога")

Если вовремя начать лечение, есть шанс на восстановление здоровья бойца, который защищал Украину во время войны на Донбассе

Ранее Styler писал о том, что волонтеры срочно ищут средства на лечение бойца Павла Кокошко. В ОО "Єдність та допомога" нашему изданию сообщили: благодаря пожертвованиям украинцев удалось собрать деньги на лечение одной ноги бойца, и теперь нужны средства на лечение второй конечности.

Теперь ОО "Єдність та допомога" собирает средства другому бойцу-герою АТО – Алексей Кодьману.

"Еще один наш подопечный боец - ветеран 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, парень родом из Тернополя Алексей Кодьман. Он в конце прошлого 2017 года вернулся с 2-летнего плена в Донецке, пребывание в котором не прошло бесследно и очень подорвало здоровье Алексея. Недавно у него обострилась болезнь ног", - рассказывает Станислав Кушнаров, представитель общественной организации.

Диагноз, поставленный Алексею врачами - двусторонняя варусная деформация обоих голеней, латерализация обеих наколенников.

Фото: Алексей Кодьман (пресс-служба ОО "Єдність та допомога")

"Из-за болезни Алексея очень беспокоят боли в коленях, ведь заболевание прогрессирует. Состояние ухудшилось после больших нагрузок во время службы на Востоке Украины и после пребывания в плену. Если не провести лечение заболевания, это постепенно приведет к разрушению коленных суставов и необходимости их эндопротезирования", - объясняет волонтер.

"Алексей ради нас прошел ад войны и плена. Я познакомился с ним летом этого года на марше "Свободу полоненим!". С тех пор я вижу, что он не пропускает ни одного мероприятия, где от власти требуют помочь освободить из российского плена патриотов Украины. Знаю, которому боль в суставах беспокоит его. И гораздо больше ему болит судьба других украинцев, которых и сейчас пытают в плену. Очень хочется ему помочь. В его случае именно сейчас еще есть возможность сохранить собственные суставы, пока еще не поздно это сделать", - призывает Станислав Кушнаров.

Фото: Диагноз Алексея Кодьмана (пресс-служба ОО "Єдність та допомога")

Алексея вовремя показали врачу Владимиру Оксимцу, который обследовал Героя и предложил ему альтернативный вариант лечения, который должен помочь сохранить суставы. Для этого нужно выполнить корректирующие операции на костях голеней и восстановить поврежденные коленные связки. Врач видит хорошие перспективы для выздоровления и восстановления колен, ведь имеет успешный опыт лечения людей с такими проблемами.

Общая сумма средств, которая необходима для двухэтапного лечения обеих ног (включая все материалы, операции по коррекции костей голени, остеосинтез, восстановление зв'связь и последующее удаление пластин) - 290 797 грн.

Карта для сбора средств на лечение Алексея:

ПриватБанк 5168 7422 1421 8517 - Алексей Кодьман

Благодаря неравнодушным людям, которые знают о необходимости в операции Алексея, по состоянию на 12.00 12.10.2018 уже удалось собрать около 84 000 грн, сообщают волонтеры.

"Очень хочется помочь Алексею - защитнику Украины, который прошел войну и плен!" - говорит Станислав Кушнаров.

Напомним, ранее стало известно, что боец АТО усыновил трех детей.

Также пятилетняя девочка посвятила стихотворение отцу, который погиб в АТО.

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