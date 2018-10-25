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"Прошел ад войны и плен в Донецке": волонтеры просят средства на лечение героя АТО

STYLERНужна помощь    25.10.2018 - 15:53
Фото: Алексей Кодьман (пресс-служба ОО "Єдність та допомога")
Фото: Алексей Кодьман (пресс-служба ОО "Єдність та допомога")
Катерина Гончарова
Собственный корреспондент Styler

Если вовремя начать лечение, есть шанс на восстановление здоровья бойца, который защищал Украину во время войны на Донбассе

Ранее Styler писал о том, что волонтеры срочно ищут средства на лечение бойца Павла Кокошко. В ОО "Єдність та допомога" нашему изданию сообщили: благодаря пожертвованиям украинцев удалось собрать деньги на лечение одной ноги бойца, и теперь нужны средства на лечение второй конечности.

Теперь ОО "Єдність та допомога" собирает средства другому бойцу-герою АТО – Алексей Кодьману.

"Еще один наш подопечный боец - ветеран 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, парень родом из Тернополя Алексей Кодьман. Он в конце прошлого 2017 года вернулся с 2-летнего плена в Донецке, пребывание в котором не прошло бесследно и очень подорвало здоровье Алексея. Недавно у него обострилась болезнь ног", - рассказывает Станислав Кушнаров, представитель общественной организации.

Диагноз, поставленный Алексею врачами - двусторонняя варусная деформация обоих голеней, латерализация обеих наколенников.

&quot;Прошел ад войны и плен в Донецке&quot;: волонтеры просят средства на лечение героя АТОФото: Алексей Кодьман (пресс-служба ОО "Єдність та допомога")

"Из-за болезни Алексея очень беспокоят боли в коленях, ведь заболевание прогрессирует. Состояние ухудшилось после больших нагрузок во время службы на Востоке Украины и после пребывания в плену. Если не провести лечение заболевания, это постепенно приведет к разрушению коленных суставов и необходимости их эндопротезирования", - объясняет волонтер.

"Алексей ради нас прошел ад войны и плена. Я познакомился с ним летом этого года на марше "Свободу полоненим!". С тех пор я вижу, что он не пропускает ни одного мероприятия, где от власти требуют помочь освободить из российского плена патриотов Украины. Знаю, которому боль в суставах беспокоит его. И гораздо больше ему болит судьба других украинцев, которых и сейчас пытают в плену. Очень хочется ему помочь. В его случае именно сейчас еще есть возможность сохранить собственные суставы, пока еще не поздно это сделать", - призывает Станислав Кушнаров.

&quot;Прошел ад войны и плен в Донецке&quot;: волонтеры просят средства на лечение героя АТОФото: Диагноз Алексея Кодьмана (пресс-служба ОО "Єдність та допомога")

Алексея вовремя показали врачу Владимиру Оксимцу, который обследовал Героя и предложил ему альтернативный вариант лечения, который должен помочь сохранить суставы. Для этого нужно выполнить корректирующие операции на костях голеней и восстановить поврежденные коленные связки. Врач видит хорошие перспективы для выздоровления и восстановления колен, ведь имеет успешный опыт лечения людей с такими проблемами.

Общая сумма средств, которая необходима для двухэтапного лечения обеих ног (включая все материалы, операции по коррекции костей голени, остеосинтез, восстановление зв'связь и последующее удаление пластин) - 290 797 грн.

Карта для сбора средств на лечение Алексея:

ПриватБанк 5168 7422 1421 8517 - Алексей Кодьман

Благодаря неравнодушным людям, которые знают о необходимости в операции Алексея, по состоянию на 12.00 12.10.2018 уже удалось собрать около 84 000 грн, сообщают волонтеры.

"Очень хочется помочь Алексею - защитнику Украины, который прошел войну и плен!" - говорит Станислав Кушнаров.

Напомним, ранее стало известно, что боец АТО усыновил трех детей.

Также пятилетняя девочка посвятила стихотворение отцу, который погиб в АТО.

Видео: Наши отважные девушки в рядах украинской армии (video.rbc.ru)

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