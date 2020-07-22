За прошедшую неделю на сайт Офиса президента совершили несколько кибератак

В течение прошлой недели система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры зафиксировала почти 18 тысяч подозрительных событий. Среди них - несколько DDoS-атак на сайт Офиса президента.

Об этом сообщили в Госспецсвязи.

Отмечается, что количество подозрительных событий увеличилось на 22% по сравнению с предыдущей неделей.

Подавляющее большинство зафиксированных событий касалось попыток сетевого сканирования (46%), выявления вредоносного сетевого программного обеспечения (25%), применение нестандартных протоколов (12%), попытки веб-атак (7%) и попытки получения прав администратора (8%).

"Система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 814 различных видов атак, что на 14% меньше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство - это сетевые атаки прикладного уровня (36%), атаки типа Brute-force (25%) и атаки типа Harvest Attack (36%). Также заблокировано 4 DDoS-атаки, подавляющее большинство - на веб-ресурсы Офиса президента Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Великобритания обвинила Россию в кибератаках с целью похищения данных о вакцине от коронавируса.

США, в свою очередь, обвинили в аналогичных действиях Китай.

Также сообщалось, что послы ЕС согласовали введение новых санкций против России и Китая за их активность в киберпространстве.