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За прошедшие сутки боевики 33 раза нарушали режим прекращения огня

НовостиПроисшествия    26.05.2018 - 08:05
Фото: дорожный указатель (facebook.com/Ігор Иванов)
Фото: дорожный указатель (facebook.com/Ігор Иванов)

Ни один украинский военный не погиб

На Донбассе за минувшие сутки, 25 мая, боевики 33 раза нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Марьинка, Водяное и Широкино. Российско-оккупационные войска 33 раза открывали огонь, из них 13 с применением тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

Во время боевых действий были ранены двое защитников Украины. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Ни один украинский военный не погиб.

По данным разведки, уничтожено 2 и ранено 4 боевика российско-террористических войск.

Возведение пресс-центра объединенных сил по состоянию на 7:00 26 мая 2018 года #ООС # Операція_ОС #сводки Ситуация в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint operation forces 25 мая 2018 г.

Напомним, 25 мая боевики обстреляли село Богдановка в Донецкой области. Пострадали два дома, в которых живут пожилые женщины. Также осколками была повреждена машина скорой помощи, которая принадлежит медикам 93-й ОМБр. Кроме того, в результате обстрела были повреждены линии электропередач.

В ООС сообщили, сколько боевиков ликвидированы с начала суток Боевики на Донбассе обстреляли еще один поселок под Горловкой
Теги публикации: обстрел, обстрел Авдеевки, Новости АТО  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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