За прошедшие сутки боевики 33 раза нарушали режим прекращения огня

Ни один украинский военный не погиб

На Донбассе за минувшие сутки, 25 мая, боевики 33 раза нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Марьинка, Водяное и Широкино. Российско-оккупационные войска 33 раза открывали огонь, из них 13 с применением тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

Во время боевых действий были ранены двое защитников Украины. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Ни один украинский военный не погиб.

По данным разведки, уничтожено 2 и ранено 4 боевика российско-террористических войск.

Возведение пресс-центра объединенных сил по состоянию на 7:00 26 мая 2018 года #ООС # Операція_ОС #сводки Ситуация в районе... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint operation forces 25 мая 2018 г.

Напомним, 25 мая боевики обстреляли село Богдановка в Донецкой области. Пострадали два дома, в которых живут пожилые женщины. Также осколками была повреждена машина скорой помощи, которая принадлежит медикам 93-й ОМБр. Кроме того, в результате обстрела были повреждены линии электропередач.