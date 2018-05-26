Минулої доби бойовики 33 рази порушували режим припинення вогню

Жоден український військовий не загинув

На Донбасі за минулу добу, 25 травня, бойовики 33 рази порушували режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

"Найбільш активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Луганське, Мар’їнка, Водяне та Широкіне. Російсько-окупаційні війська 33 рази відкривали вогонь, з них 13 із застосуванням важкого озброєння", - йдеться у повідомленні.

Під час бойових дій було поранено двох захисників України. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Жоден український військовий не загинув.

"За даними розвідки, знищено 2 та поранено 4 бойовика російсько-терористичних військ", - зазначають у прес-центрі.

Нагадаємо, 25 травня бойовики обстріляли село Богданівка в Донецькій області. Постраждали два будинки, в яких живуть літні жінки. Також осколками була пошкоджена машина швидкої допомоги, яка належить медикам 93-ї ОМБр. Крім того, в результаті обстрілу були пошкоджені лінії електропередач.