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Минулої доби бойовики 33 рази порушували режим припинення вогню

НовиниНадзвичайні події    26.05.2018 - 08:05
Фото: дорожній вказівник (facebook.com/Ігор Іванов)
Фото: дорожній вказівник (facebook.com/Ігор Іванов)

Жоден український військовий не загинув

На Донбасі за минулу добу, 25 травня, бойовики 33 рази порушували режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

"Найбільш активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Луганське, Мар’їнка, Водяне та Широкіне. Російсько-окупаційні війська 33 рази відкривали вогонь, з них 13 із застосуванням важкого озброєння", - йдеться у повідомленні.

Під час бойових дій було поранено двох захисників України. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Жоден український військовий не загинув.

"За даними розвідки, знищено 2 та поранено 4 бойовика російсько-терористичних військ", - зазначають у прес-центрі.

Зведення прес-центру об’єднаних сил станом на 7:00 26 травня 2018 року #ООС # Операція_ОС #зведення Ситуація в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 25 травня 2018 р.

Нагадаємо, 25 травня бойовики обстріляли село Богданівка в Донецькій області. Постраждали два будинки, в яких живуть літні жінки. Також осколками була пошкоджена машина швидкої допомоги, яка належить медикам 93-ї ОМБр. Крім того, в результаті обстрілу були пошкоджені лінії електропередач.

У ООС повідомили, скільки бойовиків ліквідовано з початку доби Бойовики на Донебасі обстріляли ще одне селище під Горлівкою
Теги публікації: обстрел, обстрел Авдеевки, Новини АТО  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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