За прошедшие 5 лет было осуждено почти 10 тысяч военных

На протяжении 5 лет в Украине было осуждено почти 10 тысяч военнослужащих, среди них участники боевых действий на Донбассе. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал главный военный прокурор Виктор Чумак.

По его данным, в целом на протяжении 5 лет судебные приговоры были объявлены около 9,7 тыс. военным. Почти 2 тысячи военных были осуждены к лишению свободы, в частности, 359 участников войны на Донбассе.

"За прошедшие 5 лет было осуждено около 9,7 тыс. военнослужащих. К реальному лишению свободы осуждены около 1,7 тыс. человек, из которых лишь 359 являются участниками АТО (ООС)", - рассказал Чумак.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение 2019 года Служба безопасности Украины прекратила деятельность 17 агентов иностранных спецслужб. В частности, в сотрудничестве с иностранными спецслужбами были разоблачены действующие и бывшие военнослужащие Вооруженных сил.

Также РБК-Украина писало, что в январе этого года в Черниговской области приговорили к 4 годам лишения свободы военнослужащего, который пытался незаконно завладеть автомобилем. Военный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал владельцу автомобиля ножом.

Кроме того, во Львовской области военнослужащего приговорили к 5 годам тюрьмы за похищение оружия и боеприпасов.