Не прощаюсь с легким весом из-за потенциального боя с Ломаченко, - Гарсия

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия рассказал, что заставило его отказаться от титула чемпиона по версии WBC в легком весе. Слова американского боксера приводит BoxingScene.

По словам Гарсии, он намерен завоевать пояса в еще одной, уже пятой для себя весовой категории. Однако допускает возвращение в легкий вес ради боя с украинцем Василием Ломаченко.

"Из-за потенциального боя с Василием Ломаченко мне сложно сказать, что я окончательно попрощался с легкой весовой категорией. Но на данный момент я покинул этот дивизион. Следующий бой проведу не в легком дивизионе, именно потому я оставил титул по версии WBC вакантным", - сказал Гарсия.

Пока американец хочет посмотреть, какие у него есть варианты в первом полусреднем и в полусреднем весах.

"Нужно их изучить, но уже сейчас знаю, что хочу еще один титульный поединок в полусреднем дивизионе. Пока мне нужно оценить эти категории, но я не нуждаюсь в 10-раундовых поединках с джорнименами, чтобы держать себя в форме. Я хочу стать чемпионом мира в пяти весовых категориях", - подчеркнул Майки.

Напомним, украинский боксер Василий Ломаченко установил новый боксерский рекорд. Он стал чемпионом мира в третьей весовой категории всего за 12 поединков - быстрее, чем любой другой боксер.