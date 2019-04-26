Не прощаюся з легкою вагою через потенційний бій з Ломаченком, - Гарсія

Екс-чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Майкі Гарсія розповів, що змусило його відмовитися від титулу чемпіона за версією WBC в легкій вазі. Слова американського боксера наводить BoxingScene.

За словами Гарсії, він має намір завоювати пояса в ще одній, вже п'ятій для себе ваговій категорії. Однак допускає повернення в легку вагу заради бою з українцем Василем Ломаченком.

"Через потенційний бій з Василем Ломаченком мені складно сказати, що я остаточно попрощався з легкою ваговою категорією. Але на даний момент я покинув цей дивізіон. Наступний бій проведу не в легкому дивізіоні, саме тому я залишив титул за версією WBC вакантним", - сказав Гарсія.

Поки американець хоче подивитися, які у нього є варіанти в першій напівсередній і в напівсередній вазі.

"Потрібно їх вивчити, але вже зараз знаю, що хочу ще один титульний поєдинок в напівсередній дивізіоні. Поки мені потрібно оцінити ці категорії, але я не потребую 10-раундових поєдинків з джорніменами, щоб тримати себе в формі. Я хочу стати чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях", - підкреслив Майкі.

Нагадаємо, український боксер Василь Ломаченко встановив новий боксерський рекорд. Він став чемпіоном світу в третій ваговій категорії за все за 12 поєдинків - швидше, ніж будь-який інший боксер.