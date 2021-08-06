Прощание с Марчуком состоится 7 августа
Фото: бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук (facebook.com)
5 августа стало известно о смерти бывшего премьера Украины Евгения Марчука. Попрощаться с политиком можно 7 августа.
Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе Службы безопасности Украины.
Прощание с Марчуком состоится в субботу, 7 августа с 12:00 до 15:00, в доме официальных приемов по адресу: ул. Грушевского, 22.
Отметим, бывший премьер Украины Евгений Марчук умер 5 августа 2021 года.
Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность, сообщили в СБУ.
Украинская делегация в ТКГ, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль выразили соболезнования родным и близким покойного.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказало, кем он был.