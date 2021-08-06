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Прощание с Марчуком состоится 7 августа

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Киев, Пятница 06 августа 2021 11:18
Прощание с Марчуком состоится 7 августа Фото: бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук (facebook.com)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

5 августа стало известно о смерти бывшего премьера Украины Евгения Марчука. Попрощаться с политиком можно 7 августа.

Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Прощание с Марчуком состоится в субботу, 7 августа с 12:00 до 15:00, в доме официальных приемов по адресу: ул. Грушевского, 22.

Отметим, бывший премьер Украины Евгений Марчук умер 5 августа 2021 года.

Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность, сообщили в СБУ.

Украинская делегация в ТКГ, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль выразили соболезнования родным и близким покойного.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказало, кем он был.

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Евгений Марчук
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