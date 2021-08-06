Прощання з Марчуком відбудеться 7 серпня
Фото: колишній прем'єр-міністр України Євген Марчук (facebook.com)
5 серпня стало відомо про смерть колишнього прем'єра України Євгена Марчука. Попрощатись з політиком можна 7 серпня.
Про це повідомили РБК-Україна у прес-службі Служби безпеки України.
Прощання з Марчуком відбудеться у суботу, 7 серпня з 12:00 до 15:00, в будинку офіційних прийомів за адресою: вул. Грушевського, 22.
Зазначимо, колишній прем'єр України Євген Марчук помер 5 серпня 2021 року.
Коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які він страждав, та спровокувала гостру серцево легеневу недостатність, повідомили в СБУ.
Українська делегація в ТКГ, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловили співчуття рідним і близьким покійного.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповіло, ким він був.