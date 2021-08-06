Прощання з Марчуком відбудеться 7 серпня

5 серпня стало відомо про смерть колишнього прем'єра України Євгена Марчука. Попрощатись з політиком можна 7 серпня.

Про це повідомили РБК-Україна у прес-службі Служби безпеки України.

Прощання з Марчуком відбудеться у суботу, 7 серпня з 12:00 до 15:00, в будинку офіційних прийомів за адресою: вул. Грушевського, 22.

Зазначимо, колишній прем'єр України Євген Марчук помер 5 серпня 2021 року.

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