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Прощание с Кернесом продлили на полчаса

Харьков, Среда 23 декабря 2020 13:11
Прощание с Кернесом продлили на полчаса
Фото: Геннадий Кернес (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Прощание с мэром Харькова Геннадием Кернесом продлили из-за большого количества желающих попрощаться. Церемонию продлили на полчаса.

Об этом сообщает Kharkiv Today.

В связи с этим начало похорон перенесли на 14:00.

Издание пишет, что сотни харьковчан выстроились до памятника Шевченко, ожидая своей очереди. У многих в руках цветы. По состоянию на сейчас, очередь остается большой.

В день прощания с мэром в городе объявлен траур, а в Оперном театре была запланирована 4-х часовая панихида. Похорон сначало должен был состояться в 13:30.

Во время похорон Кернеса движение на нескольких центральных улицах ограничивается по маршруту следования специальной колонны. С 05:30 до 14:00 проезд частично перекрыт на Благовещенской площади, ул. Сумской, ул. Университетской.

Напомним, в Верховной раде сообщили вероятные даты перевыборов мэра Харькова.

Политолог Владимир Фесенко назвал возможных кандидатов на перевыборах в Харькове.

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