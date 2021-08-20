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Прощальный визит. Меркель рассказала, о чем будет говорить с Путиным

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Москва, Пятница 20 августа 2021 14:41
Прощальный визит. Меркель рассказала, о чем будет говорить с Путиным Фото: Ангела Меркель и Владимир Путин (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 20 августа 2021 года, немецкий канцлер Ангела Меркель находится с визитом в Российской Федерации. По ее словам, это ее прощальный визит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи Меркель и Путина.

"Это мой прощальный визит, я этому очень рада. Но, как правильно было сказано, не только прощальный, но и рабочий визит. У нас есть о чем поговорить", - заявила она.

Меркель вспомнила, что 80 лет назад гитлеровская Германия напала на СССР, и по случаю этой годовщины она возложила цветы к Могиле Неизвестного солдата.

"У нас есть о чем говорить, начиная с двусторонних отношений. Потом, конечно, много вопросов по международной повестке дня - о конференции по Ливии и, конечно, Афганистан. Наши торговые отношения, двустороннее сотрудничество… Мы будем говорить о гражданском обществе и некоммерческих организациях. Есть чем заполнить наше время", - добавила Меркель.

Напомним, ранее она заявила, что несмотря на разногласия с Путиным, Германия и Россия будут поддерживать контакт.

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