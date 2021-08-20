Прощальный визит. Меркель рассказала, о чем будет говорить с Путиным

Сегодня, 20 августа 2021 года, немецкий канцлер Ангела Меркель находится с визитом в Российской Федерации. По ее словам, это ее прощальный визит.

"Это мой прощальный визит, я этому очень рада. Но, как правильно было сказано, не только прощальный, но и рабочий визит. У нас есть о чем поговорить", - заявила она.

Меркель вспомнила, что 80 лет назад гитлеровская Германия напала на СССР, и по случаю этой годовщины она возложила цветы к Могиле Неизвестного солдата.

"У нас есть о чем говорить, начиная с двусторонних отношений. Потом, конечно, много вопросов по международной повестке дня - о конференции по Ливии и, конечно, Афганистан. Наши торговые отношения, двустороннее сотрудничество… Мы будем говорить о гражданском обществе и некоммерческих организациях. Есть чем заполнить наше время", - добавила Меркель.