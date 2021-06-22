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Из-за прорыва трубы в Киеве ограничено движение транспорта

Автор: РБК-Украина

В Киеве произошла авария на подземных коммуникациях. В связи с этим по улице Лютеранской ограничено движение транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевавтодор".

Так, в результате аварии на сетях "Киевводоканала" случился подмыв основания и провал проезжей части.

На месте работают аварийные бригады балансодержателя коммуникаций.

"Движение на улице Лютеранской вблизи дома № 19 частично ограничено", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что сегодня в Киеве на улице Электриков произошел прорыв трубы посреди дороги. В результате образовался "гейзер".

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Киевограничение движения