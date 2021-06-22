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Через прорив труби у Києві обмежений рух транспорту

Автор: РБК-Україна

В Києві сталася аварія на підземних комунікаціях. У зв'язку з цим по вулиці Лютеранській обмежено рух транспорту.

Про це повідомили у прес-службі КП "Київавтодор".

Так, внаслідок аварії на мережах "Київводоканалу" трапився підмив основи і провал проїжджої частини.

На місці працюють аварійні бригади балансоутримувача комунікацій.

"Рух на вулиці Лютеранській поблизу будинку № 19 частково обмежено", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що сьогодні у Києві на вулиці Електриків стався прорив труби посеред дороги. В результаті утворився "гейзер".

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Київограничение движения