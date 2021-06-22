Через прорив труби у Києві обмежений рух транспорту

В Києві сталася аварія на підземних комунікаціях. У зв'язку з цим по вулиці Лютеранській обмежено рух транспорту.
Так, внаслідок аварії на мережах "Київводоканалу" трапився підмив основи і провал проїжджої частини.
На місці працюють аварійні бригади балансоутримувача комунікацій.
"Рух на вулиці Лютеранській поблизу будинку № 19 частково обмежено", - йдеться в повідомленні.
РБК-Україна писало, що сьогодні у Києві на вулиці Електриків стався прорив труби посеред дороги. В результаті утворився "гейзер".