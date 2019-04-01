Прорыв теплосети в Печерском районе Киева оставил без тепла 140 зданий

В Печерском районе столицы в результате порыва двух теплосетей без воды и отопления остались более 140 зданий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Прорыв теплосети произошел по адресу - улица Деловая, 3 и переулок Кости Гордиенко, 2-А.

"В связи с порывом теплосетей, который произошел по адресам: вул. Деловая, 3 и пров. К. Гордиенко, 2-А Печерского района Киева - временно без услуг остались 144 здания", - говорится в сообщении.

В настоящее время аварийно-восстановительные бригады КП "Киевтеплоэнерго" работают над устранением двух повреждений магистральных теплосетей, диаметр которых 700 мм и 400 мм.

Повреждения привели к утечке теплоносителя наружу. Однако аварийные бригады оперативно, в течение 15 минут, отреагировали и перекрыли воду, локализовав место аварии.

Специалисты работают над оперативным переключением потребителей к другим теплоисточникам, чтобы возобновить поставки тепла и горячей воды жителям Печерского района.

Работы будут продолжаться до полной ликвидации повреждений. Учреждения социальной сферы будут переключении на другие источники питания. Для ремонта требуется ориентировочно сутки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Одесской области город Южный остался без воды и отопления. Причиной прекращения работы котельной и водонасосной станции стал резкий перепад напряжения в электросетях.

Кроме того, 27 марта в Кропивницкому прогремело несколько сильных взрывов. Позже стало известно, что взорвалась газовая заправка. Местные СМИ сообщали, что микрорайон Ковалевка остался без электричества. В соседних домах взрывной волной выбило окна. В результате взрывов пострадали четыре человека.