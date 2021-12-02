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Прорыв коллектора вблизи Бурштынской ТЭС не нанес вреда окружающей среде, - "ДТЭК Энерго"

Автор: Илона Свиридова

Ни одного негативного влияния на окружающую среду в результате порыва коллектора промливневых вод на территории бывшей пожарной части ВПЧ-12 вблизи Бурштынской ТЭС обнаружено не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении компании "ДТЭК Энерго".

"Ведомственной сертифицированной химической лабораторией ДТЭК Бурштынская ТЭС были проведены анализы воды с подтопленной территории. Они подтвердили соответствие нормативам качества воды. По качеству на этом участке она соответствовала сырой воде водохранилища”, - сообщили в компании.

В компании отметили, что порыв коллектора промливневых вод нет ничего общего с золошлакопроводами, которые не находятся на данном участке.

"Поэтому загрязнение подтопленной воды отходами не могли иметь место", - отметили в"ДТЭК Энерго".

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ДТЭКТЭС