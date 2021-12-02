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Прорив колектору поблизу Бурштинської ТЕС не завдав шкоди навколишньому середовищу, - "ДТЕК Енерго"

Автор: Ілона Свиридова

Жодного негативного впливу на навколишнє середовище в результаті пориву колектору промливневих вод на території колишньої пожежної частини ВПЧ-12 поблизу Бурштинської ТЕС виявлено не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні компанії "ДТЕК Енерго".

"Відомчою сертифікованою хімічною лабораторією ДТЕК Бурштинська ТЕС було проведено аналізи води з підтопленої території. Вони підтвердили відповідність нормативам якості води. По якості на цій ділянці вона відповідала сирій воді водосховища”, - повідомили в компанії.

В компанії зазначили, що порив колектора промливневих вод немає нічого спільного із золошлакопроводами, які не знаходяться на даній ділянці.

"Відтак забруднення підтопленої води відходами не могли мати місце", - наголосили в "ДТЕК Енерго".

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