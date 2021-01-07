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Прорыв в Капитолий: количество задержанных возросло

Вашингтон, Четверг 07 января 2021 01:09
Прорыв в Капитолий: количество задержанных возросло
Фото: задержание протестующих в Капитолии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американские СМИ продолжают обновлять информацию о количестве задержанных во время беспорядков в Вашингтоне. После штурма здания Капитолия силовики задержали по меньшей мере 20 протестующих.

Об этом сообщил телеканал CNN.

Журналисты телеканала заметили, как правоохранители сажают около 20 человек в полицейский фургон. Этих людей задержали после 17:30 по местному времени после того, как силовики зачистили здание Капитолия.

Напомним, сегодня сторонники действующего президента США Дональда Трампа, которые вышли на акцию протеста в Вашингтоне, ворвались в здание Капитолия, где сегодня заседал американский Конгресс. Палаты Конгресса сегодня должны утвердить результаты выборов президента США.

После того как протестующие ворвались в Капитолий, из здания эвакуировали всех сенаторов и конгрессменов. Из-за беспорядков заседание приостановили, однако Конгресс может продолжить подсчет голосов в безопасном месте.

Как писало РБК-Украина, выгонять протестующих из здания Капитолия прибыл спецназ Федерального бюро расследований, более известный под названием SWAT.

Кроме того, из-за беспорядков Трамп поручил мобилизовать Национальную гвардию и направить войска в Вашингтон.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикипротестВашингтонкапитолийЗадержание

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