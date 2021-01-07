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Прорив у Капітолій: кількість затриманих зросла

Вашингтон, Четвер 07 січня 2021 01:09
Прорив у Капітолій: кількість затриманих зросла
Фото: затримання протестувальників у Капітолії (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Американські ЗМІ продовжують оновлювати інформацію про кількість затриманих під час заворушень у Вашингтоні. Після штурму будівлі Капітолія силовики затримали щонайменше 20 протестувальників.

Про це повідомив телеканал CNN.

Журналісти телеканалу помітили, як правоохоронці саджають близько 20 людей до поліцейського фургону. Цих людей затримали після 17:30 за місцевим часом після того, як силовики зачистили будівлю Капітолію.

Нагадаємо, сьогодні прихильники чинного президента США Дональда Трампа, які вийшли на акцію протесту у Вашингтоні, увірвалися в будівлю Капітолія, де сьогодні засідав американський Конгрес. Палати Конгресу сьогодні повинні затвердити результати виборів президента США.

Після того як протестувальники увірвалися у Капітолій, з будівлі евакуювали всіх сенаторів та конгресменів. Через заворушення засідання призупинили, однак Конгрес може продовжити підрахунок голосів у безпечному місці.

Як писало РБК-Україна, виганяти протестувальників з будівлі Капітолію прибув спецназ Федерального бюро розслідувань, більш відомий під назвою SWAT.

Крім того, через заворушення Трамп доручив мобілізувати Національну гвардію та направити війська у Вашингтон.

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Новини України В світі Сполучені Штати АмерикипротестВашингтонкапитолийЗадержание

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