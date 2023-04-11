Прорвало трубы. В Киеве произошел масштабный потоп на дороге (видео)

Во вторник, 11 апреля, в Киеве на Броварском проспекте произошел масштабный прорыв. В результате этого была затоплена автомобильная дорога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В Киеве снова подтопило. Прорыв трубы на Броварском проспекте возле заправки Сокар. Выбирайте свой маршрут раньше времени. Уже есть пробки", - пишут очевидцы.

Позже в КГГА сообщили, что на водопроводной сети по проспекту Георгия Нарбута (Освободителей).

В зданиях Дарницкого и частично Деснянского районов возможно снижение давления водоснабжения. Специалисты "Киевводоканала" уже работают на месте, стабилизируют давление на сети", - говорится в сообщении.

Куда звонить, чтобы узнать сроки восстановления услуг централизованного отопления и горячего водоснабжения?

Центральная диспетчерская служба по вопросам ЖКХ: