Проросійський президент Болгарії не поїде на саміт НАТО через позицію щодо України

У канцелярії президента Болгарії розповіли, що у пропозиції про участь у саміті було сказано, що він повинен "подати рамкові позиції", прийняті урядом, і на їх основі "затвердити і/або схвалити" документи.

"Глава держави не приймає деяких положень рамкових позицій, прийнятих урядом. Вони стосуються зобов'язань, які бере на себе наша країна щодо війни в Україні", - уточнили у Радєва.

При цьому там не розкрили, у чому саме полягають "конфліктні" пункти рамкових позицій.

У "Радіо Свобода" нагадали, що минулого тижня у пресслужбі болгарського уряду заявляли, що на саміт від Болгарії поїдуть в.о. прем'єра Болгарії Дімітар Главчев та президент Болгарії Румен Радєв. Тож було невідомо, хто саме очолить делегацію.