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Пророссийский президент Болгарии не поедет на саммит НАТО из-за позиции по Украине

Фото: Румен Радев, президент Болгарии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Болгарии Румен Радев отказывается принимать участие в саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. Причина - его позиция насчет помощи Украине.

Об этом сообщила пресс-служба главы болгарского государства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на болгарскую службу "Радио Свобода".

В канцелярии президента Болгарии рассказали, что в предложении об участии в саммите было сказано, что он должен "представить рамочные позиции", принятые правительством, и на их основе "утвердить и/или одобрить" документы.

"Глава государства не принимает некоторые положения рамочных позиций, принятых правительством. Они касаются обязательств, которые берет на себя наша страна относительно войны в Украине", - уточнили у Радева.

При этом там не раскрыли, в чем именно заключаются “конфликтные” пункты рамочных позиций. 

В "Радио Свобода" напомнили, что на прошлой неделе в пресс-службе болгарского правительства заявляли, что на саммит от Болгарии поедут и.о. премьера Болгарии Димитар Главчев и президент Болгарии Румен Радев. Поэтому было неизвестно, кто именно возглавит делегацию. 

Скандальный президент

Напомним, президент Болгарии Румен Радев выступает против помощи Украине в войне с российскими оккупантами. В частности, он заявлял, что поставки оружия украинским военным - "тушение пожара бензином".

Также он накладывал вето на предоставление Украине бронетранспортеров. Парламент его преодолевал.

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