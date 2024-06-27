Пророссийский президент Болгарии не поедет на саммит НАТО из-за позиции по Украине

В канцелярии президента Болгарии рассказали, что в предложении об участии в саммите было сказано, что он должен "представить рамочные позиции", принятые правительством, и на их основе "утвердить и/или одобрить" документы.

"Глава государства не принимает некоторые положения рамочных позиций, принятых правительством. Они касаются обязательств, которые берет на себя наша страна относительно войны в Украине", - уточнили у Радева.

При этом там не раскрыли, в чем именно заключаются “конфликтные” пункты рамочных позиций.

В "Радио Свобода" напомнили, что на прошлой неделе в пресс-службе болгарского правительства заявляли, что на саммит от Болгарии поедут и.о. премьера Болгарии Димитар Главчев и президент Болгарии Румен Радев. Поэтому было неизвестно, кто именно возглавит делегацию.