Проросійський політик Шор пригрозив протестами на саміті Євроспільноти у Молдові

Сьогодні, 7 травня, проросійський політик Ілан Шор пригрозив влаштувати акції протесту під час "Великих європейських зборів" у відповідь на дії правоохоронних органів під час сьогоднішньої акції протесту партії "Шор".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Maker.
Шор заявив, що поліція завадила "десяткам тисяч людей" приїхати на сьогоднішню акцію до Кишинева. Він також винуватив президента Молдови Маю Санду і партію "Дія і солідарність" (PAS) в узурпації влади.
"Ми не кидаємо як у Грузії коктейлі Молотова в парламент, ми не б'ємося з поліцейськими. Ми - просто народ, який втомився жити, як ви нас змушуєте. Народ Молдови доведений до ручки. Не переживайте, наша відповідь буде, і вона буде жорсткою", - пригрозив він.
Сьогодні поліція Молдови затримала 27 учасників акції протесту, яку проводить у центрі Кишинева проросійська партія "Шор".
За інформацією правоохоронців, усіх затриманих відвели до відділень поліції для перевірки документів.
У поліції також зазначили, що затримали учасників акції, які поводилися підозріло. Четверо із затриманих уже зізналися поліцейським, що вирішили взяти участь в акції, бо їм пообіцяли винагороду.
Водночас за словами Шора, 21 травня, у день проведення "Великих європейських зборів", він має намір зібрати в центрі Кишинева своїх прихильників.
"Нас буде більше, ніж ти звезеш незаконно. Я тобі обіцяю, що саме цього дня тобі в очі подивляться десятки, а, можливо, тисячі або сотні тисяч знедолених тобою людей", - заявив він в звертанні до президента.
Крім того, Шор пригрозив, що 1 червня, у день проведення саміту Європейського політичного співтовариства, його прихильники знову влаштують у Кишиневі акції протесту.
"Я вам обіцяю 1 червня спонтанні мітинги на кожному перехресті. Слогани для 1 червня: "No, Майя!", "СТОП, Майя!", "Take away, Майя!". Це побачать усі європейські лідери по всьому їхньому маршруту", - заявив проросійський політик.
Нагадаємо, в квітня апеляційна палата Кишинева заочно засудила лідера проросійської партії "Шор" Ілана Шора до 15 років позбавлення волі.
Раніше повідомлялось, що уряд Молдови хоче звернутись до Конституційного суду із проханням оголосити партію "Шор" поза законом. Вона ставить під загрозу суверенітет та незалежність країни.
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